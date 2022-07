Waarom er na drie jaar alwéér een Tourrit in het Waalse Binche start: “Tourbaas was zwaar onder de indruk de vorige keer”

De zesde etappe in de Tour start donderdag in ons land. Na de derde etappe in 2019 is het opnieuw Binche dat de start van een Tourrit mag organiseren. Een Waals stadje met 33.000 inwoners waar de veel Vlamingen misschien zelfs nog nooit van gehoord hebben. Toch vrij uniek. Hoe komt dat? Maak kennis met het Henegouwse stadje dat koers ademt.

Welke Vlaming kan Binche blind aanduiden een kaart van België? We geven toe: wij hebben het moeten opzoeken. Binche is een kleine stad in Henegouwen tussen Bergen en Charleroi, ligt niet ver van de Franse grens en telt plus minus 33.000 inwoners. Het is vooral bekend van zijn carnaval, maar de laatste jaren ook meer en meer van de koers.

De liefde voor de fiets

In 2018 werd het Belgisch kampioenschap er gereden, in 2019 startte er een rit in de Tour, elk jaar is er de semiklassieker Binche-Chimay-Binche en de komende jaren worden er nog meer Belgische kampioenschappen georganiseerd in Binche. De stad heeft een speciale band met de fiets. Toen Tourbaas Christian Prudhomme vorig jaar in oktober het parcours voor de Tour 2022 bekendmaakte, zei hij: “De Binchois hebben een mateloze liefde voor fietsen.”

Hoe en wanneer is die liefde ontstaan? Wellicht al eind de jaren 1920, toen Binche een topcoureur voortbracht: Omer Taverne won twee ritten in de Tour in 1929 en 1930 en werd een lokale held. Taverne inspireerde de lokale bevolking en had wellicht ook zijn aandeel in het ontstaan van de vijf wielertoeristenclubs die er vandaag in Binche actief zijn.

70.000 fans in 2019

De start van de derde rit in de Tour 2019 werd een overdonderend succes. “Andere gemeenten en steden wachten er al jaren op. Maar sinds 2019 onderhouden wij een uitstekende relatie met Tourdirecteur Christian Prudhomme”, zegt de fiere burgemeester Laurent Devin bij SudPresse. “Prudhomme rekende in 2019 op ongeveer 20.000 toeschouwers bij regen en op 40.000 mensen bij goed weer. Uiteindelijk werden het er 70.000. De Tourbaas was zwaar onder de indruk.”

De burgemeester van Binche, Laurent Devin. — © Kristof Vadino

Perfecte locatie

“We hebben dan maar opnieuw onze kandidatuur ingediend”, vervolgt de burgemeester. “We konden enerzijds uitpakken met het succes van 2019, maar er spelen nog zaken mee. Onze ervaring met de koers en ons fietsbeleid, maar we moeten ook toegeven dat we ervan hebben geprofiteerd dat de organisatoren opzoek waren naar een vertrekpunt tussen het noorden en het oosten van Frankrijk. De organisatoren hadden ook Mauberge of Jeumont kunnen kiezen, maar ze kozen toch voor België en wij liggen perfect op de route die ze zochten.”

150.000 euro

Donderdag verwacht Binche weer tienduizenden toeschouwers in het centrum voor het vertrek van de zesde etappe. De kostprijs van de hele organisatie: 150.000 euro, integraal gefinancierd door het Waals-Brusselse Gewest en overheid.

Met 220 kilometer wordt het de langste rit in deze Tour. De aankomst ligt in Longwy in het Noordoosten van Frankrijk, tegen de grens met Luxemburg. Opvallend: begin vorige maand woedde er een hevige brand in de kerk waaraan het peloton zou vertrekken en daarom ligt de startplaats in Binche 50 meter verder dan voorzien. Het zal de renners worst wezen, maar voor Binche was het wel een kleine domper op de feestvreugde.

Vrijdag trekt de Tourkaravaan landinwaarts voor de start in Tomblaine en de aankomst op La Planche des Belles Filles. Daarna trekken ze richting de Alpen en krijgen we zaterdag een aankomst in het Zwitserse Lausanne. Vanaf zondag blijft het peloton in Frankrijk.

