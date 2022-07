Boerenprotest Nederland: Hooibalen in brand langs Nederlandse snelwegen

Boerenactivisten hebben woensdagavond op meerdere plekken hooibalen in brand gestoken langs Nederlandse snelwegen. Dat gebeurde onder meer bij een weg die parallel loopt aan de A12 bij Bleiswijk en langs de A15 bij Geldermalsen, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Voorts werden hooibalen in brand gestoken langs de A6, A7, A37 en A58. De Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met mogelijk verminderd zicht als gevolg van rook. Een woordvoerder noemt de brandstichtingen “gevaarlijk” voor automobilisten.

Eerder woensdag trokken boerenactivisten naar een politiebureau in Leeuwarden. Daar werden een 16-jarige jongen en twee mannen vastgehouden die dinsdag bij boerenacties werden opgepakt op verdenking van doodslag. De drie zijn woensdagavond weer vrijgelaten, meldde het openbaar ministerie. De boerenactivisten pleitten in Leeuwarden voor de vrijlating van de minderjarige jongen.

Ook elders in het land zijn boerenprotesten, zoals op het Mediapark in Hilversum en op de Dam in Amsterdam.