Lummen organiseert 14de gratis editie van gratis muziekevenement Dolle Donderdagen

”Onze Dolle Donderdagen zijn uniek en ik ben fier dat we het goedkoopste muziekevenement van Limburg zijn. Voor, tijdens en na de optredens kunnen muziekliefhebbers terecht op de vele terrasjes rond de kiosk. Elke donderdag treden er twee topbands op en vanavond geven 7 Days Left en Jean & Les Flamands het startschot. Op slotdonderdag 25 augustus eindigen we met een kindernamiddag en optredens van Fabriek Akoestiek en FeSteyn. Traditioneel gaan er tijdens de laatste editie cheques naar goede doelen en hopelijk kunnen we dan 8.000 euro uitdelen. Op 14/7 treden Soundfox en XL Band op, op 21/7 Glenn Claes en Koyle, 28/7 We Two en Boulevard Vinyl, 4/8 Okselvocht en Outback, 11/8 Men and a Lady en SGTPepper/CCRevival, 18/8 Dolly and the Dirty Men en Covers on the Rock”, vertelt Urbain Volders. (Koen Luts)