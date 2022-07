Inzamelactie voor jongetje dat wees werd na schietpartij Chicago zamelde al ruim 2,7 miljoen dollar in

Een online fondsenwervingscampagne om een tweejarige te helpen wiens ouders maandag omkwamen bij de schietpartij in de buurt van Chicago, heeft woensdag al meer dan 2,7 miljoen dollar (ruim 2,6 miljoen euro) opgebracht.

Irina (35) en Kevin McCarthy (37) woonden samen met hun zoontje de parade voor de Amerikaanse nationale feestdag bij in Highland Park toen ze werden neergeschoten. Bij de schietpartij vielen zeven doden en tientallen gewonden. De schutter kon uren later na een korte achtervolging worden aangehouden.

Buurtbewoners brachten in de paniek de kleine Aiden in veiligheid voordat ze een opsporingsbericht uitstuurden om zijn familie te vinden. De jongen werd later opgehaald door zijn grootouders, aldus de autoriteiten, die dinsdag bevestigden dat zijn beide ouders bij de zeven doden zijn. Volgens Aidens grootvader stierf Kevin McCarthy terwijl hij zich als menselijk schild voor de jongen hield.

Het bedrag van de fondsenwervingcampagne, die dinsdag werd opgestart op de GoFundMe-website, was vastgelegd op 500.000 dollar. Woensdagavond was er echter al meer dan 2,7 miljoen dollar ingezameld van bijna 50.000 donateurs en de bijdragen liepen nog steeds snel op.

Een van hen is miljardair-filantroop William Ackman, die 18.000 dollar doneerde, aldus de site. Op de dag van de tragedie stelde hij op zijn Twitter-account de passiviteit van de autoriteiten ten aanzien van de schietpartijen aan de kaak en dinsdag retweette hij een foto van het jongetje.

“Aiden zal worden verzorgd door zijn liefdevolle familie en hij zal een lange weg voor de boeg hebben om te genezen, stabiliteit te vinden en als wees te leven”, schreef de organisatrice van de campagne, Irini Colon.