Eén vergissing op de school van zijn dochter na 20 jaar onderduiken en het luxeleventje van de ‘cocaïnekoning van Milaan’ was voorbij

Rocco Morabito, een van de meeste gezochte maffiabazen van Italië, zit in Rome in de cel. Hij is door Brazilië, waar hij vorig jaar werd opgepakt, uitgeleverd. ’De cocaïnekoning van Milaan’ is met een speciale vlucht en onder begeleiding van speciale eenheden van de politie overgevlogen. Een beetje zoals de Belgische topgangster Patrick Haemers destijds. Ook hij dook onder in Brazilië en werd geketend en begeleid door zwaarbewapende speciale eenheden naar ons land gevlogen in een speciaal ingericht legervliegtuig.