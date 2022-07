Zelfs toen omgeving de signalen zag, greep Lommelse moeder niet in: “Ze liet haar kind vallen”

Een moeder is door de correctionele rechtbank in Hasselt zwaar aangepakt omdat ze niet ingreep toen haar 10-jarige dochter door haar ex-man werd misbruikt. Zelfs toen haar omgeving vermoedde dat er iets niet pluis was, bleef ze de signalen negeren. “In onze hoofden dient een moeder haar kind te allen tijde te beschermen, maar dat is helaas niet altijd zo”, zegt forensisch psychiater Rudy Verelst.