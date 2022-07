Elon Musk heeft vorig jaar tweeling gekregen met topvrouw van één van zijn bedrijven

Elon Musk werd in 2021 vader van een tweeling met Shivon Zilis, een topvrouw bij zijn bedrijf Neuralink, dat zich specialiseert in artificiële intelligentie. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten, schrijft Insider.

Musk en Zilis dienden in de Amerikaanse staat Texas een verzoek in om de kinderen de achternaam van hun vader te geven. Uit dat verzoek blijkt dat de kinderen geboren werden in 2021, enkele weken voor Musk vader werd van een tweede kind met zijn zangeres Grimes. Het is niet duidelijk welke amoureuze perikelen daaraan voorafgingen: Grimes zei in het verleden al vaker dat haar relatie met Musk “fluïde” was.

Zilis (36) is een Canadese die beschouwd wordt als één van de rijzende sterren in de wereld van artificiële intelligentie. Ze werkte als directeur voor speciale projecten bij Neuralink, het bedrijf van Musk dat in het verleden in het nieuws kwam omdat het experimenteerde op apen.

Musk heeft nu negen kinderen: vijf met zijn eerste vrouw Justine Musk, twee met Grimes en dus twee met Zilis. De rijkste man ter wereld zei in het verleden dat hij zich zorgen maakte om de dalende geboortecijfers, omdat “onze beschaving ten onder gaat als mensen niet meer kinderen krijgen”. “Ik doe mijn best, haha”, schreef hij daarover onlangs op Twitter.