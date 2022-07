Belgische ‘RuPaul’s drag race’ strikt internationale presentatrice die hier studeerde

‘Drag race Belgique’, de Belgische versie van het bekende ‘RuPaul’s drag race’, heeft zijn presentatrice gevonden. Rita Baga (35), een dragqueen die het in de Canadese versie van het programma tot in de finale schopte, liet via sociale media weten dat zij de honneurs zal waarnemen.

“Mijn grootste droom is uitgekomen”, schrijft ze. “Ze hebben me gevraagd een versie van Drag race te presenteren. Ik kan niet wachten om jullie de getalenteerde queens te laten zien uit het prachtige België, het land waar ik enkele jaren woonde tijdens mijn universitaire opleiding.” Baga komt zelf uit Montreal.

Wanneer Drag race Belgique precies te zien zal zijn, is nog niet bekend. Wel weten we dat het geen Vlaamse productie wordt en dat het programma te zien zal zijn op de streamingdienst WOW Presents Plus.

