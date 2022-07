Op één dag van geen enkele naar drie opgevers: dit zijn de eerste slachtoffers van de Tour

“Michael Gogl heeft zijn sleutel- en bekkenbeen gebroken bij een zware valpartij tijdens de rit van vandaag”, schreef Alpecin-Deceuninck woensdag op sociale media. “Hij zal geopereerd worden in het ziekenhuis van Herentals in België.”

Samen met Daniel Oss kwam Gogl terecht op een aantal onoplettende fans die op de kasseien stonden in plaats van langs de kant. Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe) was de eerste die op de toeschouwers vlamde, maar de Nederlander kan voorlopig verder. Oss reed er vlak achter en knalde ertegenaan, een fractie van een seconde later viel Gogl er nog eens over.

Oss kon nog uitrijden en finishte op iets meer dan 13 minuten van winnaar Simon Clarke, maar onderzoeken wezen uit dat de Italiaan een halswervel gebroken heeft en niet verder kan in deze Tour.

De zware crash van Van Poppel, Oss en Gogl:

Tot slot gaf er met Jack Haig een eerste renner met klassementsambities op. De Australiër ging samen met Primoz Roglic en Caleb Ewan tegen de grond toen het peloton op een rotonde opeens moest uitwijken voor een strobaal, die normaal aan de zijkant moest liggen ter bescherming. Roglic had een ontwrichte schouder en Ewan viel op het hoofd, maar zij konden verder. Haig kon dat niet. Hij liep meerdere kneuzingen en schaafwonden over zijn hele lichaam op.

Mogelijk komen er in de loop van de voormiddag nog opgaves bij, want er waren helaas nog heel wat andere valpartijen tijdens de kasseirit woensdag.

De val van Roglic, Haig en Ewan:

