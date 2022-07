Universiteit in Charkov verwoest door Russische raketaanval, volgens Zelenski

De pedagogische universiteit in de noordoostelijke stad Charkov in Oekraïne is volgens president Volodimir Zelenski vernietigd door een Russische raketaanval. Het hoofdgebouw, de collegezalen, het universiteitsmuseum en de wetenschappelijke bibliotheek zijn getroffen, zei Zelenski in zijn videotoespraak.

“Dit kenmerkt de Russische invasie met 100 procent nauwkeurigheid. Als het gaat om de definitie van barbaarsheid, dan past deze aanval perfect in het plaatje. Alleen een vijand van beschaving en menselijkheid kan zulke dingen doen”, aldus Zelenski, die verzekerde dat alles hersteld zou worden.

Volgens de openbare aanklager van Charkov kwam een 40-jarige bewaker bij de raketaanval om het leven.

Sociale media geblokkeerd

Zelenski zei in zijn toespraak ook dat Rusland sociale media geblokkeerd heeft in de bezette gebieden. “Vandaag heeft het grote publiek gemerkt dat in het zuiden van ons land, in de bezette gebieden, de toegang tot sociale netwerken, berichtendiensten en Youtube afgesloten was. De Russische strijdkrachten hebben elke mogelijkheid geblokkeerd voor mensen om de waarheid te kennen over wat aan het gebeuren is en over ons potentieel, dat we geleidelijk uitbreiden.”

Volgens de Oekraïense president rukken zijn troepen momenteel op in meerdere tactische richtingen, vooral in het zuiden, in de regio’s Cherson en Zaporizja. Mensen moeten weten dat Oekraïne zijn land niet zal opgeven, aldus Zelenski, die burgers oproept om “de waarheid te verspreiden” en mensen in bezet gebied te zeggen dat “we hen onthouden en aan het vechten zijn voor hen”. Vooral voor de Donbas wordt “de meest brutale confrontatie” uitgevochten, maar ook voor Charkov wordt gestreden. “De bezetters moeten niet denken dat hun tijd op dit land van lange duur is en de superioriteit van hun artillerie eeuwig is.”

Volgens Zelenski zijn de door het Westen gestuurde wapens “zeer krachtig” en hij prijst hun nauwkeurigheid. Het Oekraïense leger gebruikt de artillerie om opslagplaatsen en andere doelen te vernietigen die logistiek belangrijk zijn voor Rusland, vertelde hij. “En dit vermindert het offensieve potentieel van het Russische leger aanzienlijk. De verliezen van de bezetters zullen elke week alleen maar toenemen, net als de moeilijkheid om ze te bevoorraden.”

Meerdere gebouwen van de universiteit in Charkov zijn vernield. — © AFP

© ddp/Ukrinform