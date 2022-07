Great Salt Lake in Utah op laagste niveau ooit

Het Great Salt Lake in Utah heeft deze week zijn laagste peil ooit bereikt. Het zoutmeer lijdt, net als de rest van het westen van de Verenigde Staten, onder een chronische droogte die nog wordt verergerd door de klimaatverandering. De plaatselijke autoriteiten zijn bezorgd over de gevolgen voor de economie en het milieu.

Het peil van het meer, een van de grootste zoutmeren van Amerika, schommelt van nature met de seizoenen en de regenval. Maar het was nog nooit zo laag sinds de start van de metingen in 1847, toen de eerste mormonen in het gebied van Salt Lake City aankwamen.

Dat historische record werd voor het eerst gebroken in oktober 2021, aldus het US Geophysical Institute in een verklaring. “Dit is niet het soort record dat we graag breken,” zei Joel Ferry, directeur van het Utah Department of Natural Resources. “We moeten dringend actie ondernemen om het meer te beschermen en in stand te houden. Het is duidelijk dat het in moeilijkheden verkeert.”

De autoriteiten in Utah schatten dat het Great Salt Lake jaarlijks 1,3 miljard dollar bijdraagt aan de lokale economie door mijnbouw, visteelt en toerisme. Zorgwekkend is ook dat de achteruitgang van het meer ook een bedreiging vormt voor veel van de trekvogelsoorten die het meer als tussenstop gebruiken.

De droogte kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de plaatselijke bevolking. Wetenschappers waarschuwden onlangs dat sedimenten die rijk zijn aan arseendeeltjes de bodem van het meer bedekken. Die kunnen door de wind worden verspreid, en uiteindelijk mensen vergiftigen die ze inademen als het oppervlak van het meer buitensporig krimpt.

Het grootste deel van het westen van de Verenigde Staten is in de greep van een uitzonderlijke droogte, waardoor het debiet van rivieren afneemt en het peil van meren en waterreservoirs dramatisch daalt.