30.000 tegenstanders gefolterd en uit vliegtuigen gegooid: oud-militairen van Argentijnse dictatuur krijgen levenslange celstraffen

In Argentinië zijn tien verdachten in een megaproces veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen vanwege misdaden tegen de menselijkheid tijdens de militaire dictatuur (1976-1983) in het land. Nog eens negen ex-leden van het leger en andere veiligheidstroepen hebben celstraffen van tussen de 4 en 22 jaar opgelegd gekregen, meldt het Argentijnse persbureau Télam.

Tijdens meer dan 125 hoorzittingen werden misdaden behandeld tegen meer dan driehonderd slachtoffers van de Campo de Mayo-kazerne, een van de grootste martelcentra van de junta. Volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties heeft het leger destijds ongeveer 30.000 mensen met linkse sympathieën laten “verdwijnen” en gedood. Aanklager Gabriela Sosti zei in haar pleidooi dat meer dan 6.000 mensen naar de beruchte kazerne werden gebracht, waar het overlevingspercentage minder dan een procent was.

Onder de tot levenslang veroordeelden is een ex-generaal die maandag diezelfde straf kreeg opgelegd vanwege zijn aandeel in de zogenoemde dodenvluchten. Tijdens deze vluchten werden tegenstanders van het militaire bewind boven zee uit vliegtuigen gegooid.

In 2017 werden in het grootste proces in de Argentijnse geschiedenis in totaal 48 voormalige militairen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens mensenrechtenschendingen.