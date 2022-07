Bart De Wever reageert aangeslagen op brand UAntwerpen: “Dit is dramatisch”

Woensdagmiddag brak er brand uit in de stadscampus van de UAntwerpen. Bij roofingwerken moet er iets zijn fout gelopen. De brand ging meteen gepaard met een dikke rookontwikkeling en een rookpluim die van ver te zien is. Het blussen van de hevige dakbrand aan de Stadscampus van de UAntwerpen zal nog enkele uren in beslag nemen. De brandweer is massaal aanwezig in de Prinsstraat en krijgt versterking van omliggende zones.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt de brand catastrofaal. “Het is gelukkig niet het oudste, 16e-eeuwse, deel van de campus dat in brand staat, maar dit is toch dramatisch”, zegt De Wever, die zelf nog les heeft gehad in de gebouwen. “De vleugel is onherroepelijk verloren. We zullen samen met de universiteit naar een oplossing zoeken. Een geluk bij een ongeluk is dat de wind goed staat, anders was de schade helemaal niet te overzien geweest.”