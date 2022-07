Australië klopt Zuid-Afrika op WK hockey en wordt poulewinnaar, Red Panthers eindigen tweede in groep D

De Australische vrouwen (FIH 3) hebben woensdagavond in het Spaanse Terrassa zoals verwacht hun derde en laatste groepsduel op het WK hockey gewonnen. Zuid-Afrika (FIH 16) ging, verrassend moeizaam, met 2-1 voor de bijl. De Australische vrouwen verzekerden zich zo van groepswinst. De Red Panthers (FIH 5), die eerder op de dag Japan (FIH 11) versloegen met 3-0, worden tweede in groep D en treffen zaterdag in de achtste finale, in het Nederlandse Amstelveen, Chili (FIH 15).

De Panthers hadden vooraf nog een waterkansje op groepswinst. Zuid-Afrika moest dan winnen van Australië, maar dat gebeurde niet.

De Belgische vrouwen, die brons veroverden op het vorige EK in 2021, openden hun toernooi zondag met een 4-1 zege tegen Zuid-Afrika, maar dinsdag lieten ze de kansen liggen tegen Australië, met een 0-2 nederlaag tot gevolg.

Bij groepswinst waren de Belgische vrouwen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales.