Team Antwerp wint 3X3 Challenger in Bordeaux

Met een knalprestatie won Team Antwerp de 3X3 Challenger in Bordeaux. In de finale won het van het Amerikaanse Princeton. Goed voor een cheque van 15.000 dollar en een stek in de World Tour in het Hongaarse Debrecen (27 en 28 augustus).

Team Antwerp, de nummer 3 op de worldranking, verloor op de 3X3 Challenger in het Franse Bordeaux geen enkele wedstrijd. Na de tweede poulewedstrijden en de winst in de kwartfinale (19-13 versus het Duitse Dusseldörf) wonnen Nick Celis, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort in de halve finale met 21-8 van het Franse Parijs.

In de finale wachtte het Amerikaanse Princeton (worldranking 4) dat met onder meer Damon Huffman (ex-Okapi Aalstar) uitpakte. Na de studieronde (4-4) pakte Team Antwerp met wervelend basketbal uit en boekte het een collectieve 21-8 overwinning. Caspar Augustijnen werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player). Team Antwerp cashte 15.000 dollar en kwalificeerde zich ook meteen voor de World Tour in het Hongaarse Debrecen (27 en 28 augustus).