Engeland wint openingswedstrijd EK vrouwenvoetbal tegen Oostenrijk in vol Old Trafford

Een volgepakt Old Trafford zag hoe de Engelsen het best begonnen aan de wedstrijd waarna ze al snel op voorsprong kwamen. Beth Mead (18.) werd knap vrijgespeeld in de 16 en lobte de bal over Zinsberger. De bal leek nog net van de lijn te worden gehaald, maar de scheidsrechter kende het doelpunt toch goed: 1-0. In de eerste helft bleven de beste kansen voor de thuisploeg, maar de Oostenrijkse doelvrouw stond telkens paraat.

In een flauwe tweede helft konden beide ploegen nauwelijks kansen bij elkaar sprokkelen. Meer naar het einde toe kregen de Oostenrijkers meer en meer kansen, waardoor ze de Lionesses soms ver terugdrongen. Scoren lukte echter niet meer voor de Oostenrijkse dames. Eindstand: 1-0.

© REUTERS

Engeland wordt door de zege de eerste leider in groep A. Morgen spelen Noorwegen en Noord-Ierland de tweede wedstrijd in die poule.

De Red Flames beginnen zondag aan hun EK met een duel tegen IJsland.