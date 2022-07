Heibel op Wimbledon: topduo in het dubbel wil match staken nadat hawk-eye bal die “duidelijk buiten was” binnen geeft

Rajeev Ram en Joe Salisbury spelen donderdag de halve finale van het mannendubbelspel op Wimbledon. De eerste reekshoofden in Londen, wonnen na vijf sets van het Franse duo Nicolas Mahut-Édouard Roger-Vasselin. Maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot.

Bij 5-5 in de tweede set leken Ram en Salisbury een break te forceren door een misser van de Fransen. Maar dat was zonder de hawk-eye gerekend. Die gaf de bal van Roger-Vasselin binnen, tot groot ongeloof van de Amerikaan en zijn Britse partner. “No way, man”, riep Ram richting de umpire. “Schakel dat systeem maar uit, dit slaat nergens op.”

De umpire probeerde uit te leggen dat hij de bal ook “duidelijk uit zag”, maar dat er niks mis was met het systeem en dat de hawk-eye gevolgd moest worden. Ram en Salisbury besloten dan maar om te staken. Dat was echter van korte duur, want de twee werden aangenaamd om verder te spelen. Ram en Salisbury verloren vervolgens de tiebreak met 7-1, maar haalden het dus na meer dan drie uur tennissen in vijf sets: 6-3, 6-7 (1), 6-2, 3-6 en 6-4.

De beelden:

In de halve finales spelen ze tegen de Australiërs Max Purcell en Matthew Ebden (14). Ram en Salisbury wonnen samen al twee grandslamtoernooien: de Australian Open in 2020 en de US Open in 2021. Datzelfde jaar verloren ze de finale van de Australian Open.