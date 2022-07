Nog geen berg gezien en al de allerbeste: vooral de soevereine wijze waarop Pogacar heerste, zal doen wanhopen

Wie o wie gaat deze Tadej Pogacar ooit kunnen bedreigen? In de tijdrit was hij al de allerbeste van de favorieten, en nu weer op de kasseien. Zoals Pogacar het met een voor de tegenstand dodelijk zinnetje zelf zei: “Terwijl dat toch niet echt mijn specialiteiten zijn.” Het doet de angst voor een wel heel voorspelbaar vervolg van deze Tour toenemen.

Het vel van de beer. Ook in de Emiraten kennen ze blijkbaar de uitdrukking. Dus deden ze in Arenberg, aan de rennersbus van UAE, na afloop van Pogacars nieuwste spektakelstuk heel erg hun best om vooral niet te juichen. Of toch niet te opzichtig. Teammanager Mauro Giannetti wilde nog net toegeven dat Pogacar een prima dag had gekend. Maar in één adem werd eraan toegevoegd dat dit voor het klassement amper iets veranderde. “Eigenlijk is Roglic de enige die tijd verliest”, klonk het wel erg nuancerend. “Want alle anderen – Vlasov, Quintana, Thomas, Martinez, Yates – verliezen amper tien seconden. Waarover spreken we dan?”

Een aardige poging tot relativeren. Maar veel meer dan zijn tijdswinst – geen tien, maar dertien seconden – was het de demonstratie die Pogacar neerzette die iedereen in Arenberg met verstomming sloeg. De Tour is amper vijf ritten ver en nu al straalt de Sloveen een aura van onkwetsbaarheid uit. Dat Jumbo-Visma in de bergen een meer dan kwade klant aan Pogacar zou hebben, alla. Dàt was ingecalculeerd. Maar dat hij nog voor de Vogezen zelfs maar in beeld komen, al dure seconden zou sprokkelen op Roglic en co? Daar hadden weinigen rekening mee gehouden.

Twee cruciale ritten telde die eerste vijf dagen voor de klassementsrenners. Afgelopen vrijdag de tijdrit, nu de kasseien. Twee keer een terrein waarop net Jumbo-Visma enig voordeel leek te hebben. Op het vlakke stratencircuit in Kopenhagen werd Roglic als de intrinsiek betere tijdrijder ingeschat. En over die mini-Roubaix bestond nog minder twijfel. Zoals Van Aert dinsdag zei: “Onze ploeg bestaat voor de helft uit renners die heel erg vertrouwd zijn met de kasseien. Voor ons is dit net een kans in de strijd voor het algemeen klassement.” Begrijp: hier zouden ze het Pogacar vast moeilijk kunnen maken.

Mokerslag

Niet dus. Zelfs in disciplines die naar eigen zeggen niet zijn specialiteit zijn, is deze Pogacar oppermachtig. Vrijdag, in de schaduw van Lampaert, was er al dat eerste tikje: acht seconden beter dan Vingegaard, negen beter dan Roglic. Alle anderen favorieten volgden nog verderop. En gisteren was daar die tweede klap. Weer dertien seconden erbij. Puur cijfermatig niet meer dan een tikje, maar in de geesten van Jumbo-Visma moet het als een mokerslag aangekomen zijn. En niet alleen omdat Roglic als enige favoriet wel meer tijdverlies kreeg aangesmeerd. Vooral de soevereine wijze waarop Pogacar heerste, zal doen wanhopen.

De hele middag was het alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. Als radeloze matrozen op een zinkend schip holden ze van bres naar bres om de lekken te dichten. Geen renner die niet te hulp moest schieten. Het contrast met Pogacar kon nauwelijks groter zijn. Hij deed het helemaal op zijn eentje. De rituitslag zegt het allemaal: niet een van zijn ploegmaats die zelfs maar in de grote groep achter Stuyven en Pogacar kon standhouden. De tweede renner van UAE vind je terug op plaats 62, de ongelukkige McNulty. De Amerikaan was de laatste helper in de buurt van Pogacar. Tot ook hij door pech werd teruggeslagen. Pogacar gaf geen krimp.

Mauro Gianetti heeft ogenschijnlijk gelijk. Vingegaard, Thomas, Yates en Vlasov, allemaal tellen ze minder dan driekwart minuut achterstand op zijn Sloveense kopman. Een peulschil met nog een dozijn Alpen- en Pyreneeëncols voor de boeg. Maar wie Pogacar al niet kan bedreigen op een terrein dat niet het zijne is, wie daar al de ene na de andere mentale klap moet incasseren, hoe zou die hem ooit wél pijn kunnen doen als zijn favoriete bergen eraan komen? De vrees voor een saai vervolg van deze Tour is er niet kleiner op geworden.