Toeristen staan plots oog in oog met grizzlybeer: “Ik probeerde uit alle macht kalm te blijven”

Twee Thaise toeristen waren pas aangekomen bij Lake Louise in de Canadese provincie Alberta toen ze plots oog in oog stonden met een grizzlybeer. Saowapha Thamadee en Phattana Pinkrajai genoten van het ’s ochtends van het uitzicht en namen net enkele selfies toen het grote dier uit het bos kwam gestruind. “Ik wist dat de beer gevaarlijk was”, aldus Saowapha. “Maar ik probeerde uit alle macht kalm te blijven.” De grizzlybeer was uiteindelijk meer nieuwsgierig dan hongerig en liep gewoon door na aan hun kleren te hebben gesnuffeld. “Het was alsof hij gewoon ‘hallo’ kwam zeggen.”