Tweevoudig wereldkampioen polsstokhoogspringen Sam Kendricks mist WK atletiek

De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks kan deze maand zijn wereldtitel niet verdedigen. Hij onderging in mei een knieoperatie en is nog altijd niet voldoende hersteld. De 29-jarige Kendricks is de wereldkampioen van 2017 en 2019. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 won hij brons, de Spelen in Tokio miste hij vorige zomer vanwege een positieve coronatest.