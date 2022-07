Red Panthers winnen makkelijk op WK hockey en lijken op weg naar 1/8ste finales

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 5) hebben woensdag in het Spaanse Terrassa hun derde en laatste groepsduel op het WK met 3-0 gewonnen van Japan (FIH 11). De Red Panthers eindigen zo goed als zeker tweede in hun groep.

Stephanie Vanden Borre (23’ en 39’) en Ambre Ballenghien (43’) zorgden voor de Belgische doelpunten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Panthers hebben nog een waterkansje op groepswinst. Dan moet Zuid-Afrika (FIH 16) in zijn laatste groepsduel, later vanavond om 21.30 uur, wel stunten tegen Australië (FIH 3). Die kans lijkt echter erg klein. Australië is bij winst zeker van de eerste plaats.

De Panthers, die brons veroverden op het vorige EK in 2021, openden hun toernooi zondag met een 4-1-zege tegen Zuid-Afrika (FIH 16), maar dinsdag lieten ze de kansen liggen tegen Australië, met een 0-2-nederlaag tot gevolg.

“We hebben vandaag getoond dat we de knop hebben kunnen omdraaien”, zei Emma Puvrez na afloop. “We zijn altijd blijven geloven in onze strafcorner, ook al draaide die niet goed dit toernooi, en scoren vandaag drie keer op die manier.”

De Panthers leken na afloop te berusten in de tweede plaats. “Al is er nog een beetje hoop”, aldus Puvrez. “Maar we moeten realistisch zijn. We bereiden ons al voor op de 1/8ste finale van zaterdag, in Amstelveen, tegen Chili.”

Als tweede in groep D treffen de Panthers de nummer drie van groep A in de 1/8ste finales. Die bestaat uit topfavoriet en nummer 1 van de wereld Nederland, Duitsland (FIH 4), Ierland (FIH 13) en Chili (FIH 15). Bij groepswinst zijn de Belgische vrouwen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales.