De laatste opflakkering van de nieuwe Merckx: exact 40 jaar geleden won in Longwy één van de meest merkwaardige Belgische renners ooit

Precies veertig jaar geleden won een van de meest merkwaardige Belgische renners ooit de Tourrit naar Longwy. Zijn naam: Daniël Willems. Een laatste keer laat hij, amper 25 jaar oud, in die Tour zien waarom hij jarenlang als de nieuwe Merckx is afgeschilderd. Snel daarna volgen een afscheid, donkere jaren en een te vroege dood. In de woonkamer van zijn zus Chris hangt vandaag nog steeds het schilderij van haar broer. Als wielrenner. “Ik kan er niet tegen dat hij vergeten wordt.”