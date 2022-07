Nederlaag voor Emma Meesseman en Julie Allemand in WNBA en met Chicago Sky

In het Target Center van Minneapolis was Chicago Sky versus het voorlaatst geklasseerde Minnesota Lynx steeds op achtervolgen aangewezen. Halfweg had Minnesota een 42-39 bonusje op zak. In het slot van de match kwam Chicago Sky nog opzetten. Minnesota liet de verdiende overwinning echter niet ontsnappen: 81-78. Emma Meesseman scoorde 4 punten, plukte 6 rebounds en gaf 1 assist. Julie Allemand tekende voor 3 punten, 1 rebound en 1 assist. Met 15 op 21 blijft Chicago Sky met Las Vegas Aces wel co-leider.

Morgen kan het evenwel al revanche nemen. Chicago Sky speelt opnieuw on the road en tegen Indiana Fever, het ex-team van Julie Allemand.