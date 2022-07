Faïz Selemani was bijna van KRC Genk, maar “Ze betaalden niet genoeg”

“Kortrijk en Genk hadden snel een akkoord gevonden (2.5 miljoen euro transfersom plus bonussen, nvdr). Maar wij geraakten het niet eens over de cijfertjes. Ik kreeg een salaris dat niet strookte met mijn kwaliteiten. Dus heeft mijn manager besloten de onderhandelingstafel te verlaten. Definitief? Nee, ik zie het als een pauze. Ik ben bij Kortrijk de best betaalde speler en vind dat ik op basis van mijn status meer verdien dan wat Genk mij biedt. Ja, ik ben ontgoocheld. Op dit ogenblik train ik individueel. We zien wel wat er nog uit de bus komt.”

Head of Football Dimi de Condé reageert als volgt: “De onderhandelingen zijn afgesprongen door een samenloop van factoren. Wij gaan voorlopig niet intens zoeken naar versterking op die positie.