Julie Van den Steen keert terug voor een tweede seizoen ‘Vakantiehuis for Life’. “We hebben geleerd uit het eerste seizoen. Dit jaar konden we de kandidaten veel beter ondersteunen.” — © vtm

Volgende week start het tweede seizoen van Vakantiehuis for Life, waarin vijf duo’s het buitenverblijf van hun dromen kunnen winnen. Presentatrice van dienst is opnieuw Julie Van den Steen (29), intussen al drie jaar voltijds VTM-gezicht. “Ik lees vaak de kritiek dat ik nog altijd mijn weg aan het zoeken ben. Ja, du-uh. Dat is toch logisch?”