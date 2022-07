Wat een crash: Caleb Ewan valt zo hard op hoofd dat helm breekt, Primoz Roglic duwt schouder terug in de kom

Een van de ontelbare slachtoffers onderweg bij een crash tijdens de chaotische kasseienrit in de Tour de France, was Caleb Ewan en die maakte een behoorlijk harde smak. Samen met Primoz Roglic kwam hij ten val nadat een motor een strobaal aanreed en die op de weg belandde.

Pocket Rocket viel zodanig hard op het hoofd dat zijn helm brak. Omdat hij wat zwijmelde onmiddellijk na de crash, paste het medische team van de Tour het protocol voor bij een potentiële hersenschudding toe. Na afloop van de etappe – waarin hij overigens voor de val sterk voor de dag kwam op de kasseistroken – ging de Australiër van Lotto-Soudal voor een check naar het ziekenhuis. Verwacht wordt dat hij groen licht krijgt om verder te koersen.

Roglic duwt schouder terug in de kom: “Hebben geprobeerd de schade te beperken”

Primoz Roglic verloor woensdag 1:55 op Tadej Pogacar bij diezelfde, domme val tegen een strobaal. Hij bezeerde daarbij zijn schouder, maar reed toch verder. “Ik kon er niets aan doen en kwam ten val”, legde de Sloveen na afloop uit. “Ik bezeerde mijn heup en mijn schouder raakte uit de kom. Ik heb me dan langs de kant van de weg op een stoeltje gezet en m’n schouder terug op z’n plaats geduwd. Op de weg lukt me dat niet, maar als ik me even kan neerzetten, heb ik een techniek om dat euvel te verhelpen. Daarna reed ik verder en probeerden we de schade te beperken.”

“Ik reed zo hard als ik kon en ik had veel steun van mijn ploegmaten, maar het was moeilijk. Gelukkig ben ik hier nog. Of ik vandaag de Tour verloren heb? Daar denk ik nu niet aan. Ik wil eerst herstellen van deze crash en de schade opmeten. We zien wel hoe het nu verder moet.”

