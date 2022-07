Kim Clijsters zet publiek in vuur en vlam met spectaculaire bal op Wimbledon: “Het voelt geweldig om hier terug te zijn”

Kim Clijsters mag dan wel met tennispensioen zijn, de Limburgse is momenteel aan de slag op het Legends-toernooi van Wimbledon aan de zijde van Martina Hingis. In hun wedstrijd tegen het duo Nathalie Dechy-Barbara Schett, die ze wonnen met 6-0 en 6-3, pakte Clijsters ei zo na uit met een van dé punten van de week. Tot jolijt van het publiek.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het voelt geweldig om terug te zijn op Wimbledon”, aldus Clijsters bij UBITennis. “Het is dan ook bijzondere plek. Ik ben hier een paar jaar niet geweest en veel van de infrastructuur is intussen veranderd. Het is zo leuk om hier terug te zijn en de legendes te zien die ik me herinner van toen ik jonger was. Als je eenmaal stopt met tennissen, zijn er niet veel mensen die begrijpen wat voor leven je gehad hebt. Zij wel, dus dan is het tof om hen weer eens te zien. Dit was jarenlang mijn familie.”

Clijsters stopte in april écht officieel. Nog een comeback zit er niet in.

“Ik ben klaar, klaar, klaar... Buiten de Legendes-toernooien dan. Ik hou nog steeds van tennis en speel graag elke dag als ik kan, maar met drie kinderen is het een beetje ingewikkeld. Het is echter nog steeds mijn passie en ik kijk graag naar de sport”, stelt Clijsters, die Wimbledon volgt voor de BBC. “Wat nu? Er zijn zeker dingen die ik zou willen doen, maar met mijn gezinsleven is het ingewikkeld om vele weken per jaar te reizen. Maar ik blijf graag betrokken bij tennis, zoals coachen van een jonge speelster. Amanda Anisimova en de meiden die die volgende stap willen zetten en met wie je een connectie hebt qua persoonlijkheid.”