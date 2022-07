Proefproject met hennep in Heppen: “Vezelmatten om taluds te verstevigen moeten kokosmatten vervangen”

Nee, geen wietplanten in Heppen. Wel vezelhennep. “Plukken is zinloos”, zegt het bedrijf Natur dat er matten van wil maken. — © Zahra Boufker

Leopoldsburg/Beringen/Heusden-Zolder

In de Heppense Grootdonckstraat staat een perceel van 1 hectare vol met hennep. Wie denkt dat het om cannabisplanten gaat, is eraan voor de moeite. Deze hennep zal verwerkt worden tot een soort vezelmatten waarmee ze in de wegenbouw taluds kunnen verstevigen. “Het kan een duurzaam alternatief zijn voor de kokosmatten die ze nu gebruiken uit Azië”, klinkt het.