Pop-ups en startups kunnen lokalen huren in Peltse Dommelgalerij

De gemeente neemt dit initiatief na een aantal vragen van creatieve ondernemers. De lokalen in de leegstaande Dommelgalerij zijn immers geschikt voor commerciële als creatieve invullingen. “De gelijkvloerse verdieping is daarbij ideaal voor commerciële activiteiten, zoals een pop-up winkel. De ruimtes op de verdiepingen zijn geschikt voor creatieve activiteiten, zoals ambachten en kunstenaarsateliers – die meteen beneden kunnen exposeren – en economische activiteiten zonder direct klantencontact. Gedacht wordt aan bedrijven voor technologische en digitale ontwikkelingen, zoals een webdesigner”, deelt de gemeente mee. De lokalen kunnen voor drie maanden gehuurd worden, met een verlenging van telkens drie maanden, tot een maximum van één jaar. De gemeente verwacht dat deze invulling van de Dommelgalerij zal bijdragen tot extra beleving en bedrijvigheid in de Neerpeltse dorpskern. Voor wie geïnteresseerd is organiseert de gemeente op donderdag 7 juli een kijkavond. De Dommelgalerij is dan te bezichtigen tussen 18 en 20 uur. Alle informatie is ook te vinden op www.gemeentepelt.be/dommelgalerij.