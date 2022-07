VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 6 (Binche – Longwy). Twee scenario’s: sprint met groepje met punchers, of lange vlucht waarin de wet van de sterkste geldt

Op de vooravond van La Super Planche des Belles Filles krijgen we de langste ‘koersdag’ van deze editie. Daags na een rit die door de klassementsrenners werd gevreesd. Op papier lijkt dit een ideale etappe voor de vluchters. Ben je daarnaast een puncher, dan kan je hoog eindigen in Longwy. Dit is niet direct een dag om de rangschikking overhoop te gooien, maar in de Tour moet je altijd met twee woorden spreken.

Kort

* Start: om 12.05 uur

* Aankomst: om 17.15 uur

* Afstand: 219,9 km (defilé van 4,9 km)

Het parcours:

Het is niet alleen een lange dag in het zadel, maar ook niet meteen een gemakkelijk profiel tussen de Henegouwse provinciestad en Longwy. De hele dag door hobbelt de weg. Met de Côte des Mazures krijgen we na 87,2 km een helling van derde categorie. Dan zitten we al opnieuw in Frankrijk net onder onze landsgrens. De twee andere, venijnige heuvels liggen pal in de finale. We doorkruisen de provincie Henegouwen, Namen, het departement van Les Ardennes, La Meuse om te eindigen in Meurthe-et-Moselle. Eigenlijk is deze rit een soort adieu-etappe voor de veertigjarige Philippe Gilbert die in zijn achterland van weleer (hij woont al jaren in Monaco) wordt gehouden. In zijn gloriejaren was Longwy een finish geweest waar hij een te duchten tegenstander zou zijn. Of dit nu nog het geval is, weten we donderdagmiddag, al haalde hij dit jaar nog eens uit in de Vierdaagse van Duinkerke, zij het weliswaar in een lichter deelnemersveld.

De tussenspurt staat in het tweede gedeelte van de rit ingepland, na 149,9 km in Carignan.

Onze sterren:

Dat is dit keer een heel moeilijke. Waarom? Omdat het gedrag van dit Tourpeloton moeilijk te voorspellen is. Ofwel krijgen we eindelijk een gevecht voor de vlucht van de dag en beslissen Jumbo-Visma en de andere ploegen van de tenoren dat het oké is en rijden we naar Longwy met een groepje sterke mannen die op de dagwinst mikken.

© BELGA

Of het is zoiets als maandag richting Calais, waarin de koers pas in de laatste vijftien kilometer ontploft. Dan krijgen we de beste puncher van de dag op het podium. Dit is spek voor de bek van Dylan Teuns, die twee dagen op rij een tracé krijgt dat hem ligt. Alleen is het kiezen. Wie voor de donderdagrit gaat, kan moeilijk daags nadien ook schitteren op la Super Planche des Belles Filles. En wat met Wout van Aert, die toch nog in het geel zit? De Herentalsenaar geven we toch opnieuw een ster. Simpelweg omdat hij van Kopenhagen tot Longwy elke etappe kan/kon winnen. Voor hetzelfde geld slaat ook Tadej Pogacar vandaag toe, maar ook bij hem is de voorwaarde dat de voorwacht van het peloton samen aan de diepe finale begint. Dit is natuurlijk ook spek naar de bek van Michael Matthews. Na de dagzege van Dylan Groenewegen is de Tour nu al geslaagd voor Team BikeExchange-Jayco. De druk is van de ketel. En dat laat Matthews toe om zonder stress zijn ding te doen.

Andere kanshebbers zijn bijvoorbeeld Matej Mohoric. Door het uitvallen van Jack Haig zullen Teuns en co. met enkel Caruso als klassementsrenner misschien wat meer bewegingsvrijheid krijgen. Deze rit lijkt ergens op die van vorig jaar naar Le Creusot toen onder anderen Wout van Aert en Mathieu van der Poel de handen in elkaar sloegen.

In de brede groep kanshebbers zitten ook Adam Yates (in geval van groepsspurt met de favorieten), de Franse punchers Benoît Cosnefroy en David Gaudu, of Alexis Vuillermoz. Of Andrea Bagioli of waarom niet Tim Wellens? Het is koffiedik kijken. Met een topfitte Julian Alaphilippe was de winnaar misschien nu al bekend.

Dé vraag is of dit de dag is waarop het keert voor Mathieu van der Poel. Gisteren op zijn terrein in L’Enfer du Nord zag hij alleen maar de hel. Peter Sagan is ook een kerel die dat kan indien het tot een groepsspurt komt, maar de vraag is hoe hij hersteld is van de uitschuiver die hij woensdagmiddag maakte.

*** Dylan Teuns

** Benoît Cosnefroy, Michael Matthews

* Wout van Aert, Tadej Pogacar, Adam Yates

Dit zijn de sleutelmomenten:

De finale is best pittig. In de laatste vijftien kilometer liggen met de Côte de Montigny-sur-Chiers en de Côte de Puiventeux achtereenvolgens een helling van vierde en eentje van derde categorie. Tussen de toppen van deze twee venijnige bergjes ligt nog geen tien kilometer. Veel herstel is er dus niet mogelijk. Maar dat is nog niet alles. De finish ligt op de Côte des Religieuses die 1.600 meter lang is en gemiddeld 5,8 procent klimt. Op iets meer dan één kilometer van de streep ligt er wel een strook van 286 meter die 11 procent stijgt. En dat na de Côte de Puiventeux, die 800 meter lang is maar 12,6 procent klimt. Met andere woorden: een tobogan die niet in de kleren kruipt.

Dit moet u nog weten:

* Binche is voor de tweede keer in amper drie jaar tijd de startplaats van een Touretappe. Is dit toeval? Ja en nee. Doornik hengelde ook naar le départ, maar omdat deze rit in Longwy moest eindigen, was de afstand tussen de Vijftorenstede en het eindpunt naar moderne wielernormen net iets te lang. Anderzijds heeft organisator Amaury Sport Organisation (ASO) een boontje voor de stad van Jean-Francois Bourlart en burgemeester Laurent Devin. Dat is ook de reden waarom het toenmalige Wanty-Gobert als ProTeam destijds een wild card kreeg voor de Tour.

De stad van de Gilles is ook de hoofdstad van het Henegouwse wielrennen. Het is een thuismatch voor Intermarché – Wanty-Gobert. De zetel van Wanty is in Binche. Die andere cosponsor Gobert Matériaux is ook al puur Henegouws. Wedden dat ploegleiderstandem Hilaire Van der Schueren-Valerio Piva vandaag zijn mannen in de loopgraven jaagt?

* Wie de koers live wil meemaken en niets van het spektakel wil missen, is best al vroeg in Binche, want de publiciteitskaravaan verlaat de startplaats al om 10.05 uur.

* Longwy dan: dit is de hoofdplaats van het kanton Meurthe-et-Moselle. Al voor de zevende keer zit dit vestingstadje van 15.000 inwoners in de Tour. Het is een plaats waar Peter Sagan goede herinneringen aan heeft. Vijf jaar geleden won hij er de toenmalige derde etappe van de Tour in de regenboogtrui voor BORA-hansgrohe. Toen kwamen we van Verviers. De finish ligt op precies dezelfde plaats. Veertig jaar geleden was er met wijlen Daniël Willems een landgenoot aan het feest.

* De kans dat het bij de start regent, was woensdagavond nog vrij groot. Het wordt alvast een koelere dag. Onderweg kan het ook nat worden en het weerbericht geeft een noordenwind van 3 Beaufort aan. Omdat het peloton van het westen naar het oosten rijdt, krijgen we dus zijwind. Is het dit keer voldoende om waaiers te krijgen? Wait and see!