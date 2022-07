Onze STVV-watcher in Oostenrijk ziet Kaya keihard werken en uiteindelijk ook scoren

Sint-Truiden startte met een deel youngsters in de basis tegen de Oostenrijkse derdeklasser. De thuisploeg werd meteen fors onder druk gezet, Kaya stak in de eerste minuten de neus al aan het venster, maar kwam niet verder dan een gekraakt schot. Coach Hollerbach wilde vooral de offensieve kwaliteiten inschatten van zijn nieuwe flankspelers Fabinho en Bocat.

In minuut twaalf geraakte STVV op voorsprong. Voorzetten van Delorge en Teixeira werden met moeite weggewerkt, in de voeten van Librici. De jonge STVV-belofte knalde vanuit de tweede lijn knap de 0-1 op het bord. Librici kreeg zelfs nog een uitstekende kans op het kwartier, maar de volley na voorzet van Bocat was te zwak. Het tweede doelpunt liet toch niet lang op zich wachten. De volgende poging was meteen raak. Dumont stond op de goede plek om de 0-2 van dichtbij tegen de netten te knallen.

LEES OOK. Kanaries komen niet tot scoren tegen Dynamo Dresden in eerste oefenpot op stage

Hollerbach kreeg wat hij wilde. Bocat en Fabinho zetten de acties op aan de zijkanten. Fabinho had moéten scoren toen zijn collega hem mooi in het straatje stuurde. De ex-Benficaspeler trapte op de hielen van de Wörgl-doelman. Kaya kreeg een al even grote mogelijkheid: alleen voor de keeper vuurde hij naast. Fatih Kaya bleef een belangrijke werkkracht voorin bij STVV, in de zestien morste hij echter met de kansen.

Wörgl voetbalde na de pauze de eerste mogelijkheid bij elkaar, maar daarna kampeerde STVV opnieuw op de helft van de tegenstander. Bocat trok zich op het uur knap op gang op de linkerflank, weer mikte Kaya te zwak op de doelman. Even later forceerde Kaya wel een penalty, die zette de aanvaller zelf om en zo pikte hij toch nog een doelpunt mee. Na een hoekschop leek ook een sterke Van Helden te scoren, maar de kopbal hobbelde net voorlangs. Kaya legde zijn tweede van de avond tegen de netten na knap voorbereidend werk van Smets, die wel zwaar getackeld werd op het moment van de beslissende pass. Gelukkig zonder veel erg.

LEES OOK. Jarne Steuckers tekent nieuw contract bij STVV

Kaya kreeg nog kansen om te scoren in de zestien van Wörgl, maar een derde doelpunt zat er niet in voor hem. Fabinho blesseerde zich nog aan de knie, zonder al te veel erg. In de slotfase knalde een sterke Bocat de 0-5 nog staalhard op het bord. Dumont pikte zijn tweede doelpunt mee in de slotminuut.

STVV: Boets (46’ Lendfers) – Hashioka (36’ De Vos), Teixeira, Van Helden - Fabinho, Dumont, Smets, Bocat - Delorge, Librici, Kaya.

Doelpunten: 12’ Librici 0-1, 16’ Dumont 0-2, 67’ Kaya 0-3 (strafschop) , 72’ Kaya 0-4, 85’ Bocat 0-5, 90’ Dumont 0-6.