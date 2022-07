KV Kortrijk-speler Faïz Selemani is open over mislukte transfer: “Ik vind dat ik meer loon verdien dan Genk me wil geven”

De transfer van KV Kortrijk-uitblinker Faïz Selemani (28) naar Racing Genk leek in kannen en kruiken, maar uiteindelijk kwam er toch nog een kink in de kabel. De Comorese international en zijn makelaar verlieten teleurgesteld de onderhandelingstafel nadat ze het loonvoorstel van Genk hoorden.

“De twee clubs hebben makkelijk een akkoord gevonden, maar mijn makelaar en ik konden met Genk geen akkoord vinden over mijn loon”, vertelt Selemani. “Het salaris dat ze mij aanboden, kwam niet overeen met mijn niveau. We zaten in een impasse en zitten daarom even niet meer aan tafel. Maar ik weet zeker dat het nog niet voorbij is. Alleen vind ik dat ik meer verdien dan hun voorstel. Bij KV Kortrijk ben ik de bestbetaalde speler, die status heb ik niet opgeëist bij Genk.”

Volgens Selemani draait het eerder om respect dan om geld. “Ik had veel meer kunnen verdienen door ergens anders te tekenen, maar ik wilde een stap vooruit zetten in België. Ik ben teleurgesteld, want voelde me klaar voor deze uitdaging. Nu ga ik met mijn zaakwaarnemer toch nog eens andere mogelijkheden bekijken. Ik heb nog concrete aanbiedingen van andere clubs in binnen- of buitenland.”