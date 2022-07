Bij een huis in Genk zijn dinsdagavond twee verwaarloosde schapen in beslag genomen. De dieren leefden in een ongeschikte leefomgeving. Ze liepen tussen de uitwerpselen en er was geen aanpaste voeding voor de dieren. De schapen worden opgevangen door het Natuurhulpcentrum. De politie stelde pv’s op voor inbreuken op het dierenwelzijn.

maw