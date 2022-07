Voor 11.000 euro aan onbetaalde boetes en belastingen geïnd in As en Genk

Bij controles in Genk en As heeft de Vlaamse belastingdienst voor meer dan 11.000 euro aan achterstallige belastingen en openstaande boetes geïnd bij wanbetalers. Politie Carma heeft 14 overtredingen vastgesteld. Een bestuurder reed ondanks het rijverbod. Zijn auto werd in beslag genomen. Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol. Vier bestuurders hadden geen verzekeringsbewijs in de auto en een bestuurder had zelfs geen rijbewijs.

maw