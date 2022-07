In de Bleumerstraat in Maaseik heeft de brandweer woensdagochtend rond 7.15 uur een smeulende bloembak geblust.

Op Rachels in Dilsen heeft een hoop papier dinsdagavond vuur gevat. De bewoner had het papierafval aan de straat gezet voor de ophaling. Mogelijk is het vuur ontstaan door een sigarettenpeuk.

maw