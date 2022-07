De ‘bad boy’ doet het: Nick Kyrgios staat voor het eerst bij de laatste vier op Wimbledon en kijkt Rafael Nadal in de ogen

Nick Kyrgios (ATP 40) staat in de halve finales van Wimbledon. De 27-jarige Australiër versloeg in zijn kwartfinale op het Londense gras de Chileen Cristian Garin (ATP 43) na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets (6-4, 6-3 en 7-6 (7/5)).

Voor de Australiër is het zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi. Op Wimbledon waren bij zijn eerste deelname in 2014 de kwartfinales het eindstation. Nadien raakte hij in zes verdere deelnames nooit meer verder dan de vierde ronde (2015 en 2016). Ook tijdens andere grandslamtoernooi reikte hij nooit tot in de halve finales.

Kyrgios liet op Wimbledon eerder van zich spreken door zijn gedrag in zijn derderondewedstrijd tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Daarbij zocht hij de confrontatie op met de wedstrijdleiding. Hij kreeg een boete van 4.000 dollar (3.840 euro) opgelegd voor onsportief gedrag. Kyrgios moet zich volgende maand in zijn thuisland ook voor de rechter verantwoorden op beschuldiging van mishandeling.

In de halve eindstrijd treft Kyrgios de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 4). Die was in zijn kwartfinale pas na vijf sets (en bijna 4,5 uur) te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 14). Het werd 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 en 7-6 (10-4).

Nadal is aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.

Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou aantreden op het Londense gras, dit vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.