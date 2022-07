Joyffee is nog tot 30 juli te bezoeken in Quartier Bleu. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

‘Helende’ kristallen zijn al een tijdje populair online. Op 1 juli opende ook een pop-upwinkel met edelstenen in Quartier Bleu in Hasselt. “Door corona is spiritualiteit echt hot geworden”, vertelt uitbaatster Joyce Lemmens (27).