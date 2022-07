Onze man in Nederland ziet hoe Standard vertrouwen tankt met zege tegen GA Eagles

Op stage in Nederland heeft Standard de eerste van zijn twee oefenwedstrijden gewonnen. Tegen het Nederlandse Go Ahead Eagles werd het 5-1 voor de Rouches.

De Nederlandse lucht lijkt Standard goed te doen. In hun vorige twee oefenwedstrijden op de eigen Académie (0-2 tegen STVV en 1-2 tegen RWDM) kwam Standard maar matig voor de dag en ging het twee keer kansloos ten onder, maar op dag drie van de stage in Nederland boekte Ronny Deila zijn eerste overwinning tegen een tegenstander op profniveau.

LEES OOK. Standard vindt akkoord met Besiktas over transfer Muleka

Tegen Go Ahead Eagles gaf Deila alle beschikbare veldspelers één speelhelft. Amallah (heup) en Tapsoba (hamstrings) bleven aan de kant. Voor de rust zagen we een weinig hoogstaande pot voetbal met meer fouten dan kansen van Luikse kant. De organisatie stond er wel, behalve op het halfuur toen Stokkers te veel tijd kreeg om uit te halen van aan de rand van de zestien (0-1). Het antwoord van Standard liet niet lang op zich wachten. Twee minuten later kopte aanvoerder Dussenne een vrije trap van Dewaele voorbij de Eagles-doelman.

Avenatti probeert te bal te ontfutselen van Nauber.

Na de rust trok Standard zijn niveau omhoog. Met Van Damme in de ploeg als organisator op het middenveld en de beweeglijke Dragus als diepste man kwamen de Rouches wel aan kansen én aan doelpunten. Na een goed uitgespeelde tegenaanval, ingeleid door een dummy van Dragus, trapte de 17-jarige Ghalidi Standard op voorsprong. De Rouches duwden door met een tweede doelpunt vijf minuten later. Op aangeven van Dragus maakte de mee opgerukte rechtsback Noubi er 3-1 van. In het slotkwartier pikte ook Shamir, terug na een uitleenbeurt aan Maccabi Tel Aviv, zijn doelpuntje mee en scoorde de jonge Ghalidi zijn tweede van de namiddag met een mooie volley.

Zaterdag speelt Standard zijn tweede oefenwedstrijd van de zomerstage. De tegenstander en de locatie van de wedstrijd (en de stage) worden niet vrijgegeven omwille van veiligheidsredenen.

Standard (1e helft): Bodart - Dewaele, Dussenne, Laifis, Calut - Raskin, Cimirot - Canak, Balikwisha, Boljevic - Emond.

Standard (2e helft): Henkinet - Noubi, Nekadio, Ngoy, Pavlovic - Bokadi, Van Damme - Shamir, Avenatti, Ghalidi - Dragus.

Doelpunten: 30’ Stokkers 0-1, 32’ Dussenne 1-1, 50’ Ghalidi 2-1, 57’ Noubi 3-1, 77’ Shamir 4-1, 90’ Ghalidi 5-1.

Gele kaart: 85’ Dragus

© BELGA

© BELGA