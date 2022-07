Toen Riemstenaar Jonathan Vervenne vorig jaar als derde man mocht deelnemen aan het WK tijdrijden voor juniores, was dat voor velen een verrassing. Ondertussen is hij als tijdrijder een vaste waarde geworden en verdedigt hij straks ons land op het EK in het Portugese Anadia. “Ik voel me goed voorbereid.”