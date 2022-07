Bilzense Julie Biesmans wil met Flames naar tweede ronde: “Stevige poule maar op EK weet je nooit”

Julie Biesmans staat met de Red Flames voor haar tweede deelname aan een Europees kampioenschap. In 2017 was ze er ook bij toen de Belgische vrouwen bij hun EK-debuut in Nederland niet door de groepsfase geraakten. In Engeland moet het beter, al beseft de 28-jarige middenveldster van het Nederlandse PSV dat de opdracht in een groep met Frankrijk, Italië en IJsland niet eenvoudig wordt.

“We hebben de ambitie om de eerste ronde te overleven. We weten ook wel dat het een heel stevige poule is maar we kunnen winnen van die landen. Frankrijk is misschien iets moeilijker maar op een EK weet je nooit”, zegt Biesmans, inmiddels goed voor 92 caps. “Op het vorige EK zat er in onze eerste match tegen Denemarken (1-0 verlies) veel meer in. Als je dan ziet dat Denemarken nadien de finale speelt ... Het bewijst dat op een toernooi alles mogelijk is.”

Zondag openen de Flames met een duel tegen IJsland, op papier de meest haalbare kracht. “In het ideale scenario starten we met drie punten. Dan kan je met een goed gevoel verder werken”, weet Biesmans. “Maar zelfs als we niet zouden winnen, mogen we niet opgeven. Een eerste match is belangrijk om de toon te zetten, natuurlijk wil je die winnen. Maar daarna zijn er nog twee wedstrijden om iets recht te zetten, of af te werken.”

De voorbije weken speelden de Red Flames vier oefenduels. Naast zeges tegen zwakkere tegenstanders als Noord-Ierland en Luxemburg werd ook verloren van EK-organisator Engeland en van Oostenrijk, de twee landen die woensdagavond overigens de openingswedstrijd van het EK spelen in Old Trafford in Manchester. Terwijl het 3-0 verlies tegen het sterke Engeland was ingecalculeerd, deed de 0-1 nederlaag in Lier tegen Oostenrijk meer pijn.

“Tegen Oostenrijk hebben we niet onze beste wedstrijd gespeeld maar dat was ook niet abnormaal gezien de fase van de voorbereiding waarin we op dat moment zaten”, legt Biesmans uit. “Maar we mogen ook de goeie dingen niet vergeten van die match. Op het moment dat we de goal slikten, waren we aan het drukken. Dat zijn de cruciale momenten. Het is een van de dingen die we moeten meenemen naar onze EK-wedstrijden.”