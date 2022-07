Philipsen eindigt als achtste in kasseienrit: “Gevoel is goed, maar daar koop je niets mee”

Jasper Philipsen eindigde woensdag op een achtste plaats in de kasseienrit van de Tour de France. “Het gevoel was opnieuw goed”, zei hij na afloop. “Maar ik koop er niets mee.”

“Mathieu gaf aan dat hij niet echt top was”, zei Philipsen na de finish. “Ik probeerde zelf gewoon om zoveel mogelijk uit de problemen te blijven en vooraan te rijden. De bedoeling was om met veel in de finale te geraken en dat is me gelukt.”

Philipsen reed in de grote groep die de achtervolging inzette op de koplopers. Daaruit sprongen uiteindelijk Tadej Pogacar en Jasper Stuyven weg. “Ik voelde al in die groep dat Pogacar heel sterk was”, aldus de sprinter van Alpecin-Deceuninck. “Toen hij aanviel, ging hij hard. Ik zat ook net iets te ver om vanuit die positie naar z’n wiel te springen. Daarna werd het moeilijk. Ik hoopte dat ze wat meer zouden ronddraaien in de achtervolging, want er zaten toch nog redelijk wat klassementsrenners in dat groepje, maar dat gebeurde niet echt. Het peloton kwam zelfs nog terug op onze groep. Nu goed, het maakte niet uit, ze waren weg vooraan.”

Met een achtste plaats eindigde Philipsen voor de vierde dag op rij in de top tien. “Maar daar koop je niets mee. Ik heb hier al een paar kansen gehad, ik moet het gewoon blijven proberen. Meer kan ik niet doen.”

