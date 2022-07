“We beginnen met buien, maar na regen komt zonneschijn”

Donderdag trekken er aanvankelijk veel wolken over Limburg. In de loop van de ochtend kan er wat regen vallen wanneer een zwakke buienzone van noordwest naar zuidoost over onze provincie trekt. Op de meeste plaatsen zal er niet méér dan 1 liter per vierkante meter vallen, over het noordoosten zou dat lokaal iets méér kunnen zijn.