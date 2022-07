Inspanningsastma verplichtte Yannick Wellens te kappen met koersen: “Tim was altijd meer de doorzetter van ons twee”

In 1981 reden de drie broers Wellens - Paul, Johan en Leo - samen de Tour de France. In het nieuwe millennium hadden Leo’s zonen Yannick en Tim in hun voetsporen kunnen treden. Tot bij Yannick inspanningsastma werd vastgesteld. “Eerlijk? Een profcarrière was voor mij sowieso kantje boord geweest”, bekent Tims oudere broer Yannick, die tegenwoordig de kost verdient als IT-consultant.