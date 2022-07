In juni werden 12,7 procent minder woningen verkocht in vergelijking met vorig jaar. — © Jimmy Kets

Hasselt

De vastgoedmarkt in ons land is de eerste helft van dit jaar flink afgekoeld. Er waren minder verkopen, maar toch steeg de prijs van een huis in Limburg opnieuw met acht procent. Dat blijkt uit de notarisbarometer.