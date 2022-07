Rechtbank heropent onderzoek naar moord op Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries

De aanleiding is dat het Openbaar Ministerie nieuwe stukken aan de rechtbank en de verdediging heeft gestuurd, aldus de rechtbank, die eraan toevoegt dat uit die stukken blijkt dat het onderzoek ,”niet volledig is geweest.

Enkele weken geleden eiste het Openbaar Ministerie levenslange gevangenisstraffen tegen de vermeende schutter Delano G. (22) en de Pool Kamil E. (36), die voorverkenningen zou hebben gepleegd en de vluchtauto bestuurde.

Afgelopen maandag hield de politie nieuwe verdachten aan in de zaak. Dat gebeurde op basis van verklaringen van een getuige uit de naaste omgeving van een van de verdachten van de moord. Zijn verklaringen zouden stevige aanwijzingen hebben opgeleverd dat de opdracht voor de moord op de misdaadjournalist is gegeven door Ridouan Taghi, die momenteel terechtstaat in het mega-liquidatieproces Marengo.

De rechtbank had het onderzoek op 30 juni gesloten en zou op 14 juli uitspraak doen. Het staat nog niet vast dat de uitspraak niet doorgaat.

Er wordt een zitting ingelast op maandag 11 juli. Daar krijgen het Openbaar Ministerie en de verdediging de kans om te reageren op de nieuwe informatie. Ook op 14 juli staat er nog steeds een zitting gepland. Of het op die dag tot een vonnis komt, zal mogelijk maandag duidelijk worden.