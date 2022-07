‘Tien om te Zien’ krijgt eigen radiozender

Het was uiteraard Willy Sommers die woensdagochtend het startschot gaf met Joe-dj Alain Claes. Het eerste nummer dat gedraaid werd, was Mooi, ’t Leven is Mooi van Will Tura. Tussen alle hits door zullen de dj’s hun favoriete Tien om te Zien-platen bespreken en vertellen bekende artiesten opvallende anekdotes.

Vanaf 25 juli worden op de zeedijk van Westende – wellicht niet toevallig maar op een steenworp van het Joe Summer Island – acht nieuwe afleveringen van Tien om te Zien opgenomen.