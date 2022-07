Onze tv-tips: een onderzeeër, een luchthaventerminal en een knappe detective

The Terminal

Play5, do, 20.35u

De Oost-Europeaanse Viktor bezoekt New York. Eens aangekomen breekt er in zijn land oorlog uit. Hij kan niet terug en mag met zijn huidige papieren de VS niet in. Viktor maakt van Kennedy Airport een tijdelijke thuis. Tom Hanks is qua nationaliteit een rare keuze, maar blijkt perfect voor de rol, balancerend op het slappe koord tussen karikatuur en mens.

True Detective

Canvas, do, 22.55u

Een van de beste detectivereeksen van het voorbije decennium, met elk seizoen een compleet ander verhaal. Dit is de derde jaargang, waarin het verhaal van politieman Wayne Hays centraal staat. Hij worstelt al 35 jaar met de mysterieuze verdwijningszaak van een jongen en een meisje uit hetzelfde gezin. Voor de hoofdrol gingen de makers in zee met Mahershala Ali.

Kursk

VTM 3, do, 20.35u

De knappe verfilming van de tragedie met de Russische kernonderzeeër Koersk, inmiddels 22 jaar geleden. Liefst 118 bemanningsleden kwamen om het leven, slechts enkelingen wisten zich uiteindelijk te redden maar beleefden schrikbarende toestanden omdat de zuurstof aan boord bijna op was. Let op de vertolking van ‘onze’ Matthias Schoenaerts. (tove)