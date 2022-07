Marie Verhulst verklaart waarom zij geen plat Antwerps praat in ‘De Verhulstjes’: “Het zit niet in mij”

Als kijker van De Verhulstjes is het je sowieso opgevallen: Viktor en Gert spreken om het platst Antwerps, terwijl Marie klinkt alsof ze tegen de jonge Samson & Gert-kijkers praat. De jongste Verhulst vertelt in Dag Allemaal dat ze zich bewust is van dat verschil, maar dat het geen keuze is.

Marie vertelt dat ze recent een goed bedoeld maar hard berichtje in haar inbox kreeg. “Ik denk dat ik weet waarom mensen jou zo vervelend vinden: je praat zo AN”, schreef een volger van Verhulst. Je kan het niet missen als kijker: Marie spreekt haar familie aan met “je” in plaats van “ge”, wat voor Antwerpenaren eerder onnatuurlijk klinkt. Toch is ze echt zichzelf in het programma, zegt Marie. “Ik ben nu eenmaal plichtbewust, ik kom niet zo losjes over. Dat weet ik ook wel, hoor.”

Plat Antwerps spreken zoals haar vader en broer, kan Marie naar eigen zeggen gewoon niet. “Ik zou het graag willen, maar ’t zit niet in mij. Ik heb vier jaar op internaat gezeten waar iedereen Algemeen Nederlands sprak én ik kreeg er elke week dictie. Viktor ging naar school in Antwerpen hè.”

Dat mensen haar vervelend noemen, doet het baasje van Samson niets. Ze krijgt overwegend positieve reacties. “Ik had ook het idee dat dat bericht goedbedoeld was. ‘Je bent vervelend en ik weet hoe je het kan oplossen: door Antwerps te praten.’ Die mensen kennen je niet echt hè. Reality toont ook maar een fractie van ons leven.”