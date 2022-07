Nu ook officieel: Axel Witsel vervolgt zijn carrière bij Atlético Madrid

Wat al een tijdje in de lucht hing, is sinds woensdag officieel: Rode Duivel Axel Witsel vervolgt zijn carrière bij Atlético Madrid en wordt ploegmaat van Yannick Carrasco in de Spaanse hoofdstad. Hij zette zijn krabbel onder een eenjarig contract (met een optie op een tweede) in het Estadio Wanda Metropolitano.