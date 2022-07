Frankrijk wil energiebedrijf EDF opnieuw nationaliseren

De Franse regering wil de energiegroep EDF opnieuw voor 100 procent in handen krijgen. Dat heeft premier Elisabeth Borne verklaard.

De Franse regering wil de energiegroep EDF opnieuw voor 100 procent in handen krijgen. Dat heeft premier Elisabeth Borne verklaard.

Borne verklaarde voor het parlement dat de hernationalisering het bedrijf moet versterken in zijn mogelijkheden om ambitieuze projecten uit te voeren “onmisbaar voor onze energietoekomst”.

Meer details gaf Borne niet. De overheid bezit momenteel 84 procent van EDF. Het Franse bedrijf is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus.